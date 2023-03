Achter grote winnaar BBB vieren ook PvdD en Volt een feestje

Door de grote winst van de BoerBurgerBeweging (BBB) in Drenthe konden weinig andere partijen ook een goed resultaat boeken. Bijna alle partijen die nu in de Provinciale Staten van Drenthe zitten, verliezen zetels. De Partij voor de Dieren (PvdD) en Volt zijn de uitzonderingen.

"Ik was wel een beetje opgelucht en heel blij dat we met dubbele kracht kunnen doorgaan in Drenthe. Wij hebben in alle gemeenten winst geboekt en dat is uniek", reageert Renate Zuiker op de voorlopige uitslag. De PvdD-lijsttrekker ziet het zetelaantal van haar partij in de Provinciale Staten verdubbelen naar twee.

Zorgen in Drenthe

"Wij zijn de groene aanjager en komen op voor de natuur, de dieren en het milieu. Er zijn heel veel mensen in Drenthe die zich daar ook zorgen over maken en die hebben ons gevonden", zegt Zuiker over de groei van de PvdD.

Met zeventien zetels is BBB vanuit het niets de absolute winnaar in Drenthe. "Die winst was wel voorspeld, maar niet zo extreem", aldus Zuiker. "Het is een proteststem, dat is voor mij heel duidelijk. Maar het baart me ook zorgen", verwijst ze naar de stikstofcrisis. De winst van BBB kan ertoe leiden dat stikstofbeleid vertraging oploopt of zelfs niet doorgaat, aldus Zuiker.

'Goed verhaal'

Afgezien van BBB komt er nog een tweede nieuwkomer in de Drentse politiek: Volt. De partij van lijsttrekker Marloes Kramer-Hammenga bemachtigde een zetel. Procentueel deed Volt het het best in Meppel. Daar komt Kramer-Hammenga vandaan.

"Het helpt sowieso dat je mensen kent, dat heeft er wel mee te maken. Maar dat is niet alles, je moet ook een goed verhaal hebben", zegt Kramer-Hammenga. "Ik denk dat Meppel klaar is voor een partij als Volt. En met Meppel meerdere gemeenten."

Volgens Kramer-Hammenga past Volt juist goed bij een provincie als Drenthe. "Je hebt hier steden en het platteland. Wij vinden die verbinding juist heel belangrijk."