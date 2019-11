Hoge prijs voor aardappelen, minder winst voor Avebe

Avebe sloot het afgelopen boekjaar af met een winst van 5,2 miljoen euro. Dat is een daling van 2,5 miljoen euro ten opzichte van het vorige boekjaar. De daling is volgens de coöperatie een logisch gevolg van de hogere aardappelprijs die tijdens de campagne is betaald.Boeren krijgen 96,63 euro voor een ton geleverde zetmeelaardappelen. Een boekjaar eerder was dat 85,81 euro, ook al een record. Voor de coöperatie is het voor het derde jaar op rij dat de prestatieprijs stijgt.Het boekjaar gaat de geschiedenis in als een uitzonderlijk droog en warm jaar, aldus het concern. Dat zorgde voor 25 procent minder opbrengst van de 2300 boeren. Wat volgens Avebe meehielp waren gunstige marktomstandigheden, terwijl de kosten beperkt konden worden."We zijn als bedrijf trots op het resultaat. Maar de omstandigheden waren wel bijzonder. Voor veel van onze leden is en blijft de oogst van 2018 gewoon een heel slecht jaar. We hebben liever een goede prestatieprijs onder normale omstandigheden", zegt bestuursvoorzitter Bert Jansen.Avebe investeerde ruim 45 miljoen euro in het afgelopen boekjaar. Dat was vooral in innovatie en duurzaamheid. Vorige week kreeg het aardappelzetmeelconcern het predicaat 'koninklijk', omdat het bedrijf honderd jaar bestaat.