Vijlbrief bezoekt Noord-Drenthe en wil dat vaker doen: 'Ik had eerder moeten komen'

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw gaat Noord-Drenthe vaker bezoeken. Dat zei Vijlbrief tijdens een bezoek vanmiddag aan Annerveenschekanaal.

De staatssecretaris ging daar in gesprek met Drentse bestuurders en inwoners van de Drents-Groningse grensstreek over de gevolgen van gas- en zoutwinning. "Een van de dingen die speelt is dat mensen het gevoel hebben dat het aardbevingsgebied in Groningen veel belangrijker is en dat er met hun klachten niet serieus wordt omgegaan", concludeerde Vijlbrief na zijn bezoek.

Wens van inwoners

Inwoners en bestuurders uit het noorden van Drenthe willen dat de schaderegeling voor aardbevingsschade eenvoudiger en minder willekeurig wordt.

Nu is het nog steeds niet altijd duidelijk bij welk loket mensen in Drenthe schade door mijnbouw moeten melden. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (schade door het Groningenveld) of de Commissie Mijnbouwschade (alle overige gebieden).

Ook hopen ze dat het gebied in Drenthe waar de omgekeerde bewijslast geldt wordt uitgebreid. Op plekken waar die regeling geldt, moet de NAM bewijzen dat schade aan gebouwen niet door de gaswinning komt. Elders ligt die bewijslast bij de eigenaren van die gebouwen.

Afspraken

Volgens Vijlbrief zijn er vandaag afspraken gemaakt, wat die precies zijn wil hij nog niet kwijt. "Het zijn dingen die allemaal nog niet uitgewerkt zijn." Wat voor Vijlbrief wel duidelijk is, is dat hij zich vaker in Drenthe moet laten zien.

"Eens in de twee, drie maanden. Net zoals ik dat in Groningen een keer in de maand doe, om een uurtje te zitten om met bewoners te praten." Hij verwacht rond het verschijnen van de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquête, over een maand of twee, zijn gezicht weer te laten zien in Drenthe.

Beetje spijt

Onder aanvoering van Aa en Hunze hebben de gemeenten uit de Kop van Drenthe Vijlbrief al meerdere keren uitgenodigd om te komen praten over de gevolgen van de Groningse gaswinning. De staatssecretaris is regelmatig in Groningen, maar sloeg Drenthe tot nu toe steeds over. "Dat heeft simpelweg te maken met dat ik het ontzettend druk had met Groningen. Ik heb er een beetje spijt van, ik had eerder moeten komen."

Vijlbrief ging om tafel met inwoners van verschillende dorpen uit het noorden van Aa en Hunze. In dat gebied wordt niet alleen gas, maar ook zout gewonnen. Inwoners zeggen dat ze daardoor te maken hebben met extra schade. Ook maakt het de schaderegeling ingewikkelder, omdat het lastig te bepalen is welke van de twee mijnbouwactiviteiten schade heeft veroorzaakt. De staatssecretaris zegt dat hij meer aandacht aan wil geven aan gestapelde mijnbouw.

"Hij heeft heel goed geluisterd naar alle problemen die wij ondervinden van de gestapelde mijnbouw", zegt inwoonster van het gebied Ina Oortwijn. "Hij heeft toegegeven dat hij er niet gelijk iets aan kan doen. Maar we hebben echt het gevoel dat we gehoord zijn en dat is echt belangrijk."

Waardedaling