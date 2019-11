René Karst: Met streektaal kom je heel dichtbij de mens

Karst, die zowel in het Drents als in het Nederlands zingt, ziet één groot voordeel in het schrijven van Drentse nummers ten opzichte van het schrijven van Nederlandse nummers."Met een streektaal kom je heel dichtbij de mens. Bijvoorbeeld, in het Nederlands zeg je 'hoe gaat het met u?' of 'hoe gaat het met jou?'. In het Drents is daar maar één zin voor, namelijk 'hoe giet 't mit oe?'. En of je dat nou voor volwassenen of kinderen gebruikt, dat maakt geen verschil. Daarom blijft het ook heel dichtbij jezelf. Dat maakt het heel erg mooi, vind ik, dat je toch bepaalde uitspraken hebt die je in het Nederlands nooit kunt zeggen", vertelt de zanger.Volgens Karst moet je het dialect echter wel heel goed machtig zijn, wil je een liedje in het Drents kunnen schrijven.Karst vertelt dat sommige mensen het Drents wel eens boers vinden klinken, maar volgens hem is dat een kwestie van hoe je met de taal omgaat."Nederlands kan ook heel grof klinken. Je hebt er geen streektaal voor nodig om op een boerse manier Nederlands te spreken. Als ik tegenwoordig die rappers hoor dan denk ik soms 'jongens, daar had je ook wel even langer over na kunnen denken'", aldus Karst.Karst vindt het moeilijk om een lievelingslied in het Drents aan te wijzen. Wel kondigt hij aan dat er begin januari iets nieuws van hem aankomt, met een knipoog naar de streektaal.