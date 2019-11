Ten Wolde over koninklijke onderscheiding: 'Dit is natuurlijk geweldig'

"Aan het eind van het programma nam de voorzitter van onze raad van toezicht het woord. Hij nodigde onze burgemeester uit om naar voren te komen. Toen dacht ik wel: wat is dit nu?", vertelt Ten Wolde."Toen kwam er een hele speech met een geschiedenis over mijn werk en wat ik allemaal heb gedaan", vervolgt Ten Wolde. "Ineens bleek ik een koninklijke onderscheiding te krijgen. Dat is natuurlijk geweldig."Ten Wolde werd onderscheiden voor ‘haar verdiensten op gebied van muziekonderwijs en ontwikkeling van kinder- en jeugdkoorzang in Nederland’, tweet burgemeester De Groot. Ze is onder meer dirigent van het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor en het Nationaal Kinderkoor. Daarnaast doceert ze in Zuidwolde en was ook docent op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.Ten Wolde kreeg de onderscheiding tijdens het 30-jarig jubileum van de Nationale Koren in het Utrechtse Tivoli/Vredenburg. Ze kan zich Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen.In de zaal zaten een aantal alumni, die op het einde met de huidige zangers meezongen. "Zo zie je wat een zangers eruit zijn voortgekomen." Ten Wolde noemt er een aantal op, zoals Charlotte Stoppelenburg uit Meppel die ook in Utrecht aanwezig was. "Maar ik kan niet iedereen opnoemen. Het zijn er zo veel."