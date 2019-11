Burgemeester vindt dat journalist 'niet moet piepen', GroenLinks stelt vragen

Tijdens de intocht van Sinterklaas afgelopen zaterdag in Emmen hing er een gespannen sfeer in het centrum. Voorstanders en tegenstanders van Zwarte Piet verzamelden zich op het Raadhuisplein om te demonstreren.Journalist Bram Douwes was ook op het plein en in zijn webserie Bramlandt van het Dagblad van het Noorden is te zien dat hij belaagd wordt door voorstanders van Zwarte Piet. De voorstanders willen niet dat hij filmt op het terras.Even later komt burgemeester Eric van Oosterhout naar buiten. Hij gaat op de foto en volgens Douwes zegt Van Oosterhout vervolgens dat Douwes 'niet zo moet piepen'. Douwes vraagt even later aan Van Oosterhout wat daar mee bedoeld wordt en de burgemeester bedoelde volgens eigen zeggen dat Douwes niet moet piepen en gewoon moet weglopen 'als die jongens dat graag willen'.GroenLinks Emmen wil door middel van schriftelijke vragen nu van de burgemeester weten of journalisten wel veilig zijn in Emmen. GroenLinks roemt de burgemeester om zijn bestuurlijke en verbindende kwaliteiten, maar vraagt zich af of de burgemeester hier niet té voorzichtig is geweest.De partij wil weten waarom hij geen afstand heeft genomen van mensen die met bedreigingen, racistische leuzen en geweld hun standpunt kenbaar willen maken.Volgens GroenLinks is het handelen van de burgemeester in strijd met het recht op vrije pers. "Het hinderen van journalisten bij het uitvoeren van hun werk past niet in onze rechtstaat. Ook zij zouden bescherming moeten krijgen van diegene die over de openbare orde en veiligheid gaat: onze burgemeester", aldus de partij.