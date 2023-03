De risico's voor BBB: 'Je kunt de provincie niet met een trekker besturen'

Scherpe randjes

Toch zou de BBB in het provinciebestuur van Drenthe in het stikstofbeleid wel iets kunnen bereiken. "Ook de Drentse fracties van landelijke partijen zijn niet allemaal enthousiast over wat er in Den Haag wordt bedacht. Ze zullen zeker proberen de scherpe randjes van dat beleid af te halen."

Door de grote overwinning van de BBB in het hele land zal de partij dat ook in de Eerste Kamer gaan proberen. Ook daar krijgt de partij een belangrijke inbreng.

Dat maakt Engels bezorgd over de kwaliteit van de wetgeving. Hij was zelf voor D66 lid van de Eerste Kamer. Die is juist bedoeld om te controleren of wetten die de Tweede Kamer heeft goedgekeurd wel deugen. "Zijn de wetten haalbaar en uitvoerbaar, bijvoorbeeld. Dat is belangrijk. Maar nieuwe partijen vinden de eisen aan wetgeving niet altijd interessant: we willen iets, ten koste van de kwaliteit."

Niet alleen proteststem

Engels ziet kiezers met verschillende redenen voor de BoerBurgerBeweging kiezen. Dat het gaat om 'de proteststem' is volgens hem te simpel, al zijn er zeker kiezers die de gevestigde partijen het liefst zien verdwijnen.

Maar dat is niet de enige reden voor het succes van Caroline van der Plas en haar partij. "Blijkbaar heeft ze de goede toon gevonden, en herkennen mensen zich in haar."

Engels noemt het voorbeeld van oud-premier Balkenende. Toen hij onderuit ging op een skateboard, was dat niet heel passend voor een staatsman. "Maar na zo'n actie kreeg het CDA er een boel leden bij. Omdat mensen Balkenende dan herkenden als een 'gewone' man."

Proteststemmen kunnen trouwens ook riskant zijn voor een partij. "Het is een heel grote verantwoordelijkheid voor de BBB. Hun mensen zijn onbekend, en we moeten hopen dat ze goed zijn gescreend."

Bovendien: er moet nu wel geleverd worden en de overheid is volgens Engels als een grote tanker, waarvan je de koers niet snel verlegt. Van der Plas heeft vooraf wel gezegd dat de BBB geen tegenpartij is, zoals indertijd PVV of Forum voor Democratie. Engels: "Maar er worden wel resultaten verwacht. En snelle resultaten zijn moeilijk - dat kan teleurstelling veroorzaken."