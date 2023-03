FDF: Nederlandse vlaggen weer andersom na winst BBB

Boeren kunnen hun omgekeerde vlaggen de komende tijd weer ophangen met de rode baan bovenaan. Dat laat boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) weten naar aanleiding van de verkiezingswinst van de BoerBurgerBeweging.

De afgelopen maanden protesteerden boeren met de omgekeerde vlagen tegen de stikstofaanpak van het kabinet. BBB zette deze verkiezingscampagne flink in op de stikstofcrisis. En met succes, want in de provincies waarin alle stemmen inmiddels zijn geteld is de partij van boegbeeld Caroline van der Plas de grootste geworden.

"De burgers hebben laten zien dat ze de boeren ondersteunen en niet de coalitie. Het is een erkenning en beloning voor alle strijders, die al 3,5 jaar lang op de trekker stappen om voor hun toekomst, gezin en bedrijf te strijden", reageert woordvoerder Sieta van Keimpema van FDF op de winst van BBB. "De komende dagen worden er weer heel wat Nederlandse vlaggen andersom opgehangen om de burgers te bedanken."

Feestdag voor boeren

Jos Ubels uit Anderen, vicevoorzitter van FDF, heeft geen idee of er in Drenthe veel protestvlaggen omgedraaid gaan worden. "Vandaag is een dag voor de boeren om te vieren, dan is het mooi als ze de vlag voor een dag weer recht hangen. Maar wie en hoeveel mensen dat doen, weet ik niet."

Ubels zelf staat niet te springen om de vlag weer op te hangen met de rode kleur boven. "Ik twijfel nog of ik dat ga doen, want de vlag staat niet voor de politiek maar voor de nood op boerenbedrijven. En dat is nog niet opgelost. De wedstrijd is nog niet uitgespeeld."

In bochten wringen