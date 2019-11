Skybox bij FC Groningen volgens provincie terecht betaald uit routefonds

De provincie Drenthe heeft GroenLinks in Provinciale Staten daarover een brief gestuurd. De partij heeft eerder vragen hierover gesteld. De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (Volé), verbaasde zich over de skylounge.En dan met name over de financiering van de skybox uit het routefonds. Een fonds dat in het leven is geroepen om nieuwe lijndiensten op te zetten. Dus geen skybox. Verkwisting van belastinggeld noemt Volé het.Bovendien kan het volgens het reglement van het routefonds niet. Er is een bedrag van 121.000 euro betaald voor de skylounge. Dit bedrag is terug te vinden in de jaarcijfers van het routefonds.De provincie Drenthe vindt de financiering vanuit het routefonds prima. Bovendien heeft de accountant er mee ingestemd. Nog voordat het routefonds officieel was, is de deal met de Groningse voetbalclub al gesloten.Daarnaast wilde Drenthe niet nog meer geld in Groningen Airport Eelde stoppen en besloot, samen met alle aandeelhouders, om de kosten uit het fonds te betalen."Om nieuwe verbindingen tot een succes te maken, is reuring nodig", zo is te lezen in de brief aan GroenLinks. "Marketing is in die zin een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van nieuwe routes. Achteraf kan gesteld worden dat het effect van de Groningen Airport Eelde Lounge als marketinginstrument is achtergebleven bij de verwachtingen."Het is, zo zegt de provincie, ook geen subsidie, maar het betalen van huur. En dus is er volgens de provincie geen sprake van overtreding van de reglementen van het routefonds.