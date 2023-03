Wie zijn de Statenleden die voor BBB in de provincie kunnen komen?

15. Koos van der Zee uit Een-West: Stelde zich zowel verkiesbaar voor de Provinciale Staten, als voor het waterschap Noorderzijlvest. In het dagelijks leven runt hij een pluimveebedrijf in Een-West. Van der Zee pleit onder andere voor de leefbaarheid in kleine dorpen, een toegankelijk openbaar vervoer en een nulstand van de wolf.

16. Hendrik Smeenge uit Roden: Zit al vijftien jaar voor Gemeentebelangen in de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld. Daarnaast runt hij met zijn vrouw en zoon een melkveebedrijf in Lieveren. Ook is Smeenge faunaschade taxateur, waarbij hij onder andere schade in natuurgebieden in kaart brengt.

17. Karel Timmerman uit Nieuw-Amsterdam: Is al 6,5 jaar financieel adviseur bij Univé. Daar adviseert hij ondernemers over zakelijke risico's.