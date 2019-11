Bewoners De Vijversburg in Norg: 'Wij kunnen niet veilig oversteken'

De bewoners vinden de oversteek vooral gevaarlijk als ze terug naar hun huis moeten. Door grote bomen aan weerskanten is het zicht heel beroerd. Mensen die gebruik maken van een rollator of scootmobiel ervaren de meeste moeite."Ik zie alleen bomen en als ik erom heen wil kijken, dan rijden ze me met de scootmobiel omver", zegt een van de bewoners.Volgens de bewoners wordt er op de weg ook nog eens erg hard gereden. "Je mag hier vijftig maar vaak gaat het een stuk harder. Je bent hier bijna het dorp uit en dus gaat het gas open", zegt een boze buurtbewoner.Al meerdere malen is met de gemeente Noordenveld over het probleem gesproken, maar tot nu toe zonder het gewenste resultaat. Oplossingen zoals een zebrapad of een vluchtheuvel is volgens de gemeente geen optie.Bewoner Trijn de Leeuw vindt het belachelijk: "Ik weet niet of de gemeente door heeft dat hier 159 senioren wonen, en dan nog de ouderen uit de bungalows van de overkant die gebruik maken van de oversteek."De bewoners van de Vijverburg en dorpsbelangen gaan begin december weer met de gemeente Noordenveld om tafel.