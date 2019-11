Vliegveld Hoogeveen hoopt op meer sportvliegtuigen

De toekomst van Vliegveld Hoogeveen ziet er weer een stuk rooskleuriger uit. Na een paar jaar in de rode cijfers te zijn beland, schrijft de stichting dit jaar zwarte cijfers. Dat weet voorzitter Jur Stavast al wel, nu het vliegseizoen is afgelopen en de grasbaan meer op een oefenterrein voor mollen lijkt. Maar er moet nog altijd meer reuring komen en de nieuwe grasbaan was daar voor nodig.Twaalf kilometer drainage in 12 stukken van een kilometer lengte zijn er aangelegd in een paar weken tijd. En daarbij zijn er nog een aantal stukken overdwars aangelegd. Het was hard nodig volgens luchthavenmeester Freek Dijkstra: "De oude grasbuizen waren compleet verstopt en het water stroomde bij een flinke bui niet meer weg."De nieuwe baan trekt de aandacht van sportvliegers die in Lelystad steeds meer beperkt worden in de mogelijkheden. Voorzitter Jur Stavast: "Die moeten zich nu van tevoren melden en een vluchtplan indienen. Dat vinden dat soort vliegers veel gedoe. En dat heb je hier veel sneller geregeld. Er zijn nu een aantal vliegers die zich hier hebben georiënteerd en die zouden dan ook een hangar willen bouwen."Stavast denkt voor komende zomer meer duidelijkheid over de nieuwe hangar te krijgen. "Het gaat alleen om een stalling voor mensen die een eigen vliegtuig hebben. Maar dan zou je meer gebruik krijgen van de baan. En bovendien krijg je dan meer reuring hier, doordat er dan meer mensen op het vliegveld komen en een dag hier doorbrengen. Komende zomer hopen we daar duidelijkheid over te krijgen."Het vliegveld zelf is volledig eigendom van de gemeente Hoogeveen. Wethouder Erwin Slomp komt maandagmiddag dan ook met belangstelling kijken naar de afronding van de werkzaamheden en neemt voor een foto-momentje goedmoedig plaats in de cabine van de graafmachine.Slomp: "We willen graag dat het vliegveld in de zwarte cijfers komt, want we hebben er als gemeente belang bij dat de huur opgebracht kan worden. De drainage was belangrijk voor de toekomst, vandaar dat de gemeente daar 25.000 euro aan heeft bijgedragen." De rest van de investering van 80.000 euro komt van de Rabobank, de provincie en een klein deel van de stichting zelf.