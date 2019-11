Man krijgt boete voor omverrijden verkeersregelaar Ermerstrand

De stroom bezoekers voor een beachvolleybaltoernooi op het Ermerstrand op 5 juli werd door verkeersregelaars het terrein opgeleid. Een rij auto’s stond te wachten bij de hoofdingang. De verkeersregelaar stond de voorste wagen de weg te wijzen toen hij werd aangereden door een witte auto die met een te hoge snelheid de rij voorbijreed.De verkeersregelaar viel om, stond op en deed een paar stappen richting de auto die hem had aangereden en doorreed. Toen viel de man bewusteloos op het wegdek. Het slachtoffer werd met een zware hersenschudding en kneuzingen overgebracht naar het ziekenhuis.​Meerdere getuigen beschreven de auto die de verkeersregelaar aanreed. Niemand lette op het kenteken. Het slachtoffer wist nog wel een deel van het kenteken. De wagen stond op het park bij een chalet, waar de verdachte woont. Die had niet gemerkt dat hij iemand had aangereden, zei hij tegen de agenten.De man verscheen niet voor de rechter. Het slachtoffer verscheen wel. Hij was nog steeds niet hersteld, zei hij tegen de rechter. De advocaat van de man uit Erm vroeg vrijspraak. Het zwaaien van de regelaar was door de man uit Erm uitgelegd als doorrijden.De man was zich van geen kwaad bewust en bovendien is, volgens de raadsman, niet vastgesteld wie de verkeersregelaar heeft aangereden. De rechter kon zich niet vinden in het verhaal van de advocaat. Ook al verdiende het dossier niet de schoonheidsprijs, zei ze.De rechter vond het bewezen dat de man uit Erm onverantwoord het terrein op reed. Hij reed op een te hoge snelheid langs de verkeersregelaar, hij negeerde diverse signalen en schatte de verkeerssituatie onvoldoende in.Dit leverde een gevaarzetting op de weg op. Dit is een verkeersovertreding. De man kreeg ook een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden opgelegd.