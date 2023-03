Nog eens vijf bruggen in Westerveld voldoen niet aan wettelijke eisen

Dat hebben burgemeester en wethouders besloten na een onderzoek naar zeven bruggen in de gemeente. Dat onderzoek werd gedaan nadat al eerder andere bruggen in Westerveld niet veilig bleken. De brug Koningsschut bij Wittelte is niet langer over te steken door gemotoriseerd verkeer, in december werd een brug met dezelfde naam in het gebied ook al afgesloten.