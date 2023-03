Emmenaar krijgt celstraf voor rol in rellen na FC Volendam-FC Emmen

Volgens de rechter is mishandeling van twee politieagenten bewezen. De man moest vanmiddag voorkomen in Haarlem, het snelrecht werd toegepast waarbij de politierechter meteen een uitspraak deed.

Na de eredivisiewedstrijd in Volendam op 4 maart kregen aanhangers van beide clubs het met elkaar aan de stok. Bij de ongeregeldheden werden ook drie agenten mishandeld. In Zwolle werd de Emmenaar later die avond aangehouden.