Verdachten overval bejaarde vrouw De Krim voor de rechter

De rechtbank in Zwolle buigt zich vandaag over de gewelddadige overval in De Krim waarbij een 82-jarige vrouw in een meterkast werd opgesloten. Het is een zogeheten pro-formazitting, waar de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld.

De verdachten uit Coevorden en Hoogeveen, worden poging tot gekwalificeerde doodslag verweten. Dit houdt in dat de drie een eventuele dood van de vrouw voor lief namen om de diefstal van goederen uit de woning te verdoezelen.Het slachtoffer stond urenlang rechtop in de meterkast en kon zich nauwelijks bewegen. Ze sprak zichzelf toe rustig adem te blijven halen, zei ze later tegen de politie. De vrouw werd na vijftien uur door haar vriendinnen ontdekt in de nauwe ruimte. Ze was gemist tijdens een volksdansles.Televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de overval. Anonieme tipgevers gaven naar aanleiding van de uitzending de naam van de man uit Coevorden door. In zijn tuin was een zitmaaier gezien die sterk overeenkwam met de gestolen maaier die in de uitzending werd getoond. Na deze aanhouding werden ook mannen uit Hoogeveen en Leeuwarden opgepakt.