JC-Electronics verkozen tot beste leerbedrijf van Nederland

Volgens minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die bij de uitreiking aanwezig was, is er gekozen voor JC-Electronics vanwege de samenwerking dat het bedrijf heeft met Friese Poort. Leerlingen krijgen bij het bedrijf een in-huis mbo-scholing in samenwerking met de mbo-instelling.Algemeen directeur Jannes Cruiming is trots op het werk van zijn medewerkers en docenten die het opleidingstraject verrichten. "Deze onderscheiding is het resultaat van onze voortreffelijke samenwerking met Friese Poort."JC-Electronics vertegenwoordigt als Beste Leerbedrijf van Nederland een jaar lang alle leerbedrijven van Nederland. In september won JC-Electronics al dezelfde titel in de categorie Techniek en Gebouwde Omgeving en in juli de provinciale titel.