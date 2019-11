Drentse Oranjefans: Nederland schopt het ver op EK

De voetbalfans uit Odoorn en Stadskanaal hebben samen al meer dan 250 interlands bezocht. Dat Nederland na enkele jaren van afwezigheid weer mag meedoen bij een groot toernooi, doet de heren goed: "Het was geen beste wedstrijd, maar daar moeten we niet naar kijken. Het belangrijkste is dat we weer vertegenwoordigd zijn in 2020"."We hebben wat matige jaren gehad maar nu hebben we weer een hele nieuwe en jonge lichting. De vernieuwende ploeg, in samenwerking met trainer Ronald Koeman, zorgen ervoor dat wij er vertrouwen in hebben. Het Nederlands Elftal bloeit echt weer op, ze gaan oogsten in juni", vertelt Fienus Baas. Vanuit zijn ondergrondse mancave in Odoorn volgt hij de ontwikkelingen van zijn favoriete ploeg op de voet.Morgen speelt Oranje de laatste kwalificatiewedstrijd in groep C tegen Estland. Het ticket is al binnen maar dat is geen reden om thuis te blijven voor het duo. Voor Gert wordt het zijn 313e interland dat hij bezoekt. Zijn kameraad Fienus zit voor de 263e op de tribune. "We hebben een speciale Oranje-bus waarmee we morgen naar de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gaan. We hopen natuurlijk op een hele mooie afsluiter van het kwalificatietoernooi. Ik denk dat Nederland morgen met 4-0 wint van Estland", vertelt Fienus Baas.Alles wijkt bij de heren voor hun favoriete ploeg. "We kunnen niet een paar weken op zomervakantie. Ik werk zoveel mogelijk in vakantieperiodes zodat ik regelmatig een paar dagen vrij kan nemen. Ik kan eigenlijk altijd naar interlands als ik het goed inplan. De ene keer maken we er een meerdaags tripje van, de andere keer gaan we enkel voor de wedstrijd. Dat ligt er maar net aan hoeveel vrije dagen ik kan opnemen", legt Baas uit."Met de kwaliteiten die we nu hebben, is een finaleplaats zeker haalbaar. Een aantal dagen na de finale hoop langs de Amsterdamse gracht te staan, waar de boot met Oranjespelers voorbij vaart met de cup. Ons gevoel zegt dat het moet lukken", sluiten de diehard fans af.