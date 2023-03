Bouw vakantiepark Ansen komt weer op gang, dorp verdeeld over de plannen

Kontour Vastgoed neemt de ontwikkeling van villapark Rheelanden in Ansen op zich. Het was al een tijd stil rondom het project, maar het bedrijf heeft de grond van de vorige eigenaar MK-ontwikkeling overgenomen. Dat betekent dat de bouw van 125 luxe vrijstaande vakantiehuisjes weer op gang komt.

Het is de bedoeling dat de woningen aan de westkant van de Dwingelerweg, op het weiland tegenover camping 'd Olde Kamp, worden gebouwd. Kontour bevestigt dat ze deze week een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente hebben ondertekend.

"Daarin staan afspraken tussen de ontwikkelaar en de gemeente. Bijvoorbeeld dat er een riool moet worden aangelegd, wat de kosten daarvoor zijn en hoe die verdeeld worden", vertelt projectleider Jurgen van der Werf. Hoe alles precies gaat verlopen kan hij nog niet zeggen. Het bedrijf wil eerst in gesprek met de inwoners van het dorp om de ideeën voor te leggen.

Bezwaar

Dorpsbelangen Ansen is inmiddels op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Woensdagavond tijdens de jaarbespreking werd het nieuws gedeeld met zo'n 59 inwoners uit het dorp. "Voor een deel van de mensen kwam dit wel onverwachts. Het zorgt wel voor verdeling in het dorp", laat voorzitter Robert Hoogendorp weten.

Een aantal omwonenden is bang dat er verkeersoverlast zal ontstaan. Met de komst van de woningen wordt het totaal aantal huizen in het dorp bijna verdubbeld. Daardoor komt er meer druk op het verkeer, zowel binnen als buiten het dorp denkt de groep. De wegen zijn nu al smal vinden ze en door meer voertuigen zouden er daarom meer problemen kunnen ontstaan.

Een aantal dorpsbewoners heeft daarom handtekeningen verzameld om de zorgen kenbaar te maken bij de gemeente. "Naast het verkeer, moet je ook denken aan geluidsoverlast", vertelt Ad Serné, één van de initiatiefnemers die langs de Dwingelerweg woont. "Daarnaast is er nog de belasting op het naastgelegen natuurgebied Dwingelderveld. Boeren moeten weg vanwege de stikstofproblematiek, maar dit park mag dan wel gebouwd worden?"

Raad van State

Niet iedereen in het dorp staat er hetzelfde in als de actievoerders. Zo'n tien jaar geleden werden er al bezwaren ingediend tegen de komst van de vakantiehuisjes. De Raad van State besliste dat de woningen toch gebouwd konden worden. Toch heeft het plan meerdere malen vertraging opgelopen. "Inmiddels hebben meerdere mensen zich er al bij neergelegd en vinden ze opnieuw actievoeren onnodig", legt Hoogendorp uit.

Het hele proces had van de voorzitter wel transparanter gemogen. "Het is tijden stil en dan krijg je opeens dit bericht. Dan komen deze ontwikkelingen wel een beetje uit het niets. Daar had de gemeente best wat mee mogen doen."

Bijeenkomst

De projectontwikkelaar zegt snel in gesprek te gaan met de direct omwonenden. "De deal is voor ons ook pas net rond en gezien het verleden kan ik me voorstellen dat de situatie gevoelig ligt", zegt Van der Werf. "Dat willen we zorgvuldig aanvliegen."