Geen subsidie meer voor Scala: ‘Faillissement behoort tot de mogelijkheden’

Het noodlijdende Scala krijgt geen subsidie meer vanaf april. Dat hebben de gemeenten waarin het kunstencentrum actief is besloten. Het zou onverantwoord zijn vanwege de slechte financiële situatie van de organisatie. De kans bestaat daardoor dat het huidige schooljaar niet afgemaakt kan worden.

Het gaat al langere tijd niet goed met Scala. De buitenschoolse muziek-, theater en cultuurlessen in Zuidwest-Drenthe staan al een tijdje op de tocht vanwege financiële tekorten. Het doel was om het huidige schooljaar af te maken en daarna volledig te stoppen. Vanuit de gemeenten kwam er nog een subsidie om de eerste drie maanden van het jaar door te komen.

Daarna zou er een evaluatie volgen om te kijken of verlenging van de subsidie mogelijk zou zijn. Maar de financiële positie verslechterde. Daardoor kan het kunstencentrum geen garantie geven dat het schooljaar alsnog afgemaakt kan worden als er extra geld zou komen. Een reden voor de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Steenwijkerland (Overijssel) om de subsidie niet te geven.

'Beetje onverwacht'

Voor het bestuur van Scala komt het nieuws als een verrassing. "Dit is wel een beetje onverwacht", laat bestuurslid Lies Rubingh weten. "We zijn al maanden in gesprek met elkaar over de situatie rondom het kunstencentrum. Gemeenten mogen er natuurlijk voor kiezen om de subsidie niet te verlengen. Het is ten slotte hun geld, maar we hadden graag overlegd hoe we dit dossier gezamenlijk op de beste manier hadden kunnen afronden."

Het bestuurslid had gehoopt dat de gemeenten zouden overleggen met Scala over de keuze om de subsidie niet te verlenen. "Maar dat is dus niet gebeurt", vervolgt ze. "Nu is er heel eenzijdig een besluit genomen. Dat betreuren we wel."

Faillissement

Wat voor consequenties dit met zich meebrengt weet Rubingh nog niet. "We hadden natuurlijk gehoopt dat we subsidie zouden krijgen. Nu moeten we de koppen bij elkaar steken om uit te zoeken wat dit gaat betekenen voor de rest van het schooljaar."

Eind februari vroeg Scala nog om uitstel van betaling. De rechtbank gaf daar akkoord voor. "Dat betekent dat de stapel met facturen die er nu ligt voorlopig aan de kant kan worden geschoven. Dan moet je denken aan huisvestingslasten, de huur, abonnementen of energierekeningen", legt advocaat Jilles Knotter uit. Docenten krijgen hun salaris wel betaald.