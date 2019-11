Lubbers over Douglas: We gaan op dit moment niet met elkaar in gesprek

FC Emmen-directeur Ronald Lubbers reageerde vanavond kort op het nieuws dat Douglas zijn loopbaan nieuw leven hoopt in te blazen bij de eredivisieclub uit Drenthe. 'We gaan op dit moment niet met elkaar in gesprek", is de cryptische reactie van de directeur.

Oud-Oranjebankzitter biedt zich aan bij FC Emmen

Of de clubleiding (en technische staf) Douglas nu niet wil en wellicht later toch met de 31-jarige verdediger om tafel gaan is niet duidelijk. "Nogmaals, we gaan op dit moment niet met elkaar in gesprek. Meer wil ik er niet over zeggen", benadrukt Lubbers.De oud-speler van FC Twente, Dinamo Moskou, Trabzonspor en Sporting Portugal deed vorige week diverse fysieke tests, onder andere in het stadion van de Drentse club. Douglas kwam de laatste jaren niet veel in actie. Met name sinds zijn overgang naar Portugal ging het bergafwaarts met de inwoner van Enschede. Sinds de winter van 2018 speelde hij geen enkel duel meer.