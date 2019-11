TT best bezochte racedag van alle GP's

TT-voorzitter Arjan Bos: Het was een goede TT

het klapstuk van de TT, de MotoGP, nog één keer met radiocommentaar

De TT bleef de Grand Prix van Frankrijk, op het circuit van Le Mans, nipt voor. Daar kwamen 104.500 racefanaten op af. De GP van Maleisië, op Sepang, trok 103.850 fans.Het best bezochte Grand Prix-weekend, inclusief de twee trainingsdagen, was de GP van Thailand met ruim 226.000 bezoekers. Ook Le Mans en op de Duitse Sachsenring kwamen 200.000+ toeschouwers. Assen trok in drie dagen 167.500 mensen.Maverick Vinales was de grote man tijdens de 88e Dutch TT van Assen. Rossi zorgde voor teleurstelling bij zeker de helft van de racefans vandaag op het TT Circuit, want de meervoudig wereldkampioen ging al vroeg in de wedstrijd onderuit met zijn Yamaha. De aspiraties voor een nieuwe wereldtitel kunnen in ieder geval voor dit seizoen in de ijskast. Zijn teamgenoot, Maverick Vinales, zorgde toch nog voor jubelstemming in het Yamaha-kamp door te winnen.