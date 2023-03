Water Natuurlijk blijft de grootste in waterschap Noorderzijlvest

Het opkomstpercentage in Noorderzijlvest steeg naar 59,2 procent, bijna 6 procent meer dan vier jaar geleden. Een kwart van de stemmen in dit waterschap ging naar Water Natuurlijk en BBB ontving twintig procent van de stemmen.

Een andere opvallende nieuwkomer in Noorderzijlvest is de studentenpartij Student & Water. Deze partij kreeg 7,1 procent van de stemmen, wat goed was voor één zetel. "Wat begon als grap in een studentenkroeg, groeide de afgelopen maanden uit tot een serieuze partij", vertelt lijsttrekker Ale ten Cate.