Drentse cafés op plek 47 en 72 in Café Top 100

Herberg 't Plein in Meppel is het beste café van Drenthe. Dat is althans de uitkomst van de jaarlijkse Café Top 100.

Herberg 't Plein staat op plek 47 in de lijst. In 2017 had de herberg ook al de hoogste Drentse notering. PéGé Café in Gieten is in de nieuwe lijst de tweede kroeg uit Drenthe, op plek 72. Dat café was een jaar eerder op nummer 17 nog de topper in onze provincie.De horecazaken werden door mystery guests en een jury bezocht. Sijf uit Rotterdam prijkt deze keer bovenaan de lijst. De Café Top 100 is een initiatief van horecavakblad Misset Horeca.