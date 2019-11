Oud-penningmeester moet Achilles 1894 tienduizenden euro's terugbetalen

Achilles zou voor ruim 43.000 euro benadeeld zijn door de Assenaar. De voetbalvereniging had de kasboeken eerder dit jaar nader laten onderzoeken, na vermoedens van frauduleus handelen.Op basis van dit onderzoek stelde de club de man uiteindelijk verantwoordelijk voor het verdwijnen van 43.000 euro . Cash geld ontbrak en er zouden onterechte overboekingen zijn gedaan naar de privérekening van de ex-penningmeester. Achilles eiste het bedrag terug via de rechter.Die wijst het geëiste bedrag toe, plus rente en alle proceskosten. Advocaat Jan Maarten Pol van Achilles is blij met de uitspraak en zegt dat de club de man een brief stuurt, waarin ze het bedrag opeisen bij de ex-penningmeester.Maar de man blijft ontkennen 'dat hij ook maar één cent van de voetbalclub in eigen zak heeft gestoken'. Hij zegt dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak. Daarover is hij nog in overleg met een advocaat. Die zegt ook dat er mogelijk een beroepszaak volgt.Begin juni dreigde de ex-penningmeester nog met een aanklacht tegen de voetbalclub, vanwege laster en smaad, . De beschuldiging, dat hij met de vingers in de kas zou hebben gezeten, was ten onrechte, zo stelde hij. De financiën zouden al veel langer niet deugen bij Achilles. Dat was al voordat hij als penningmeester aantrad.Zo zou de club spelers van het eerste zondagelftal, dat in de Hoofdklasse A speelde, via bonussen meer geld betalen dan toegestaan. Dat gebeurde volgens hem cash, en op vreemde plekken, zoals parkeerplaatsen.Maar die aanklacht kwam er niet. Ook voerde de man uiteindelijk geen verweer bij de rechtbank tegen de vordering van 43.000 euro van Achilles. Als verklaring voert hij nu aan dat hij 'toen even geen advocaat meer had'.Hij zegt dat daar nu verandering in komt. "Ik ben in overleg met een advocaat om dit vonnis aan te vechten. Want ik heb niks misdaan."Ondertussen gaat Jan Maarten Pol namens Achilles wel meteen aan de slag om het geld op te eisen. "Ik ga overleggen met het bestuur over welke stappen we nemen om tot incasso van de vordering te komen. Maar eerst sturen we een brief. Want ook al gaat hij in hoger beroep, met dit vonnis kunnen we het geld al innen. Een beroepszaak heeft verder geen opschortende werking", aldus Pol.Het is al een jaar onrustig bij Achilles. Vorig jaar november vertrok de bewuste penningmeester, nadat er signalen kwamen dat de boekhouding niet klopte. In maart bleek dat er een ton tekort was. Het zondagteam van Achilles, het vlaggenschip van de club, werd daarop uit de competitie gehaald.Nu zijn er opnieuw problemen. De nieuwe penningmeester is vorige week alweer vertrokken. En de voorzitter en een bestuurslid wedstrijdzaken gingen er achteraan, ook zij stapten op. Binnen het bestuur was verdeeldheid. Dat ging ook dit keer weer om de boekhouding. Daar zou te weinig duidelijkheid over zijn, ondanks herhaaldelijke verzoeken openheid van zaken te geven.