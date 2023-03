Verbleekt Bleekerseiland kan veranderen in park: alle partijen akkoord

"Mijn zusje van 14 zegt dat er geen hol te doen is in Meppel", zegt de 20-jarige Raat. Haar jongere zus ziet het plan wel zitten. "Lekker chillen, picknicken of er een duik nemen in de gracht. Voor die groep is dit echt een prachtige toevoeging van Meppel. Het wordt de eyecatcher van Meppel."

1,5 miljoen euro

De gemeente steekt anderhalf miljoen euro in Bleekerseiland om het op te pimpen. Dat is bedoeld om van het terrein een openbaar park te maken. De verbouwing van de monumentale panden tot een stadslogement is voor rekening van een stichting die de gebouwen in eigendom heeft. Daar heeft de gemeente geen financieel omkijken naar.

In 2009 kocht de gemeente de grond op Bleekerseiland. "Dat was voor een forse prijs", weet Egbert Knorren (CDA). Een paar jaar terug kwam de gemeente met een plan. Het wil Bleekerseiland als cadeau teruggeven aan de gemeenschap. Dat cadeau wordt het chillen op een nieuw park.

Geen discussie

De gemeenteraad rept overigens met geen woord over het geld. Er is niet eens een discussie nodig om het plan goed te keuren. Dat is met andere grote veranderingen in de stad wel anders. Over de renovatie van de schouwburg kan uren vergadert worden en er is ook veel gesproken over de herinrichting van het Prinsenplein.

Fractievoorzitter Eduard Annen van Sterk Meppel is na afloop dan ook enorm in zijn nopjes. "Heel mooi dat we dit zo kunnen." Waarschijnlijk speelt wel mee dat die 1,5 miljoen euro al een paar jaar terug door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld.