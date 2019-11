'Oorverdovend geluid' van boringen houdt mensen wakker op Drents-Friese grens

Het Canadese Vermilion werkt momenteel aan een nieuwe winlocatie. De afgelopen tijd hebben omwonenden te maken met geluidhinder, wat onder meer blijkt uit een filmpje van Daniël Oostra uit Noordwolde. Hij legde het geluid van de werkzaamheden van Vermilion zaterdag om drie uur in de nacht vast. Het filmpje is gemaakt op ongeveer een kilometer afstand van de boorlocatie.Oostra zette het filmpje online en uit de reacties wordt duidelijk dat meer omwonenden last hebben van het geluid van de boringen. "Dit is absoluut onacceptabel. Het is een oorverdovend geluid dat kilometers ver weg draagt", zegt Patricia Staats tegen RTV Oost . Zij woont op zo'n 200 meter afstand van de boorlocatie van Vermilion.Volgens haar wordt er vrijwel elke avond tot zeker elf uur gewerkt en flink geluid geproduceerd. "Daarna wordt het lawaai meestal zachter, dat moet ik ook eerlijk zeggen. Maar incidenteel is het echt heel erg en dat was dit weekend duidelijk weer het geval."Omwonenden hebben klachten gestuurd naar de gemeente Weststellingwerf en de provincie Friesland. Men heeft ook aan de bel getrokken bij de veroorzaker Vermilion en er zijn klachten ingediend bij Staatstoezicht op de Mijnen en bij het Ministerie van Economische Zaken.In een reactie zegt de woordvoerder van Vermilion "dat het voor de omwonenden heel vervelend is. Maar het is even niet anders. We zijn daar de komende tijd 24 uur per dag, zeven dagen per week aan het werk. Dat kan inderdaad wat geluidsoverlast met zich meebrengen."Medewerkers in de omgeving proberen momenteel te inventariseren waardoor men overlast ervaart. "We willen ook extra metingen gaan uitvoeren om te kunnen specificeren waar het geluid door veroorzaakt wordt. Volgens de richtlijnen mogen we in een straal van 300 meter rond de boorlocatie een geluid produceren van maximaal 30 decibel. Ik denk dat we daar niet overheen gaan maar we zullen het meten."Volgens Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn de boorwerkzaamheden van afgelopen weekend binnen de normen. Volgens SodM is Vermilion in Noordwolde bezig met de bebuizing van een nieuwe gaswinput.