Asbest vrijgekomen bij felle schuurbrand in Erica

Twee schuurtjes staan op dit moment in brand aan de Kerkweg in Erica. Volgens de Veiligheidsregio Drenthe is bij die brand asbest vrijgekomen.

De brand brak rond 17.30 uur uit in een van de schuurtjes. De vlammen sloegen al snel over naar een naastgelegen schuur. Bij de brand komen zwarte rookwolken vrij.

De brand is op dit moment nog niet onder controle. De brandweer is vooral bezig om de omliggende huizen te beschermen. Op de schuurtjes lagen asbestplaten. Door de brand zijn asbestdeeltjes vrijgekomen, maar volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio is nog niet bekend hoe ver deze verspreid zijn geraakt. Daar wordt in de omgeving onderzoek naar gedaan.