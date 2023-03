Eric Holties voorgedragen als wethouder Coevorden

Eric Holties is door zijn partij Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) naar voren geschoven als kandidaat-wethouder. Holties moet Bea Meppelink opvolgen, die begin februari aangaf per direct te stoppen als wethouder vanwege persoonlijke omstandigheden.

De 53-jarige Holties is geboren en getogen in Zweeloo en woont met zijn gezin in Oosterhesselen. Sinds 2015 is hij raadslid voor BBC2014. Na instemming van de gemeenteraad zal Holties op 21 maart worden geïnstalleerd als wethouder.