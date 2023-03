Eerste kievitsei in Drenthe gevonden in Oranjedorp: 'Ei zag er hartstikke mooi uit'

Op een akker in Oranjedorp is dit jaar het eerste kievitsei in Drenthe gevonden. Het ei werd gevonden door Johan Scheper, die in 2014 ook al eens de eerste vinder was. "Ik vind het mooi om de eerste te zijn, maar ik ben er niet echt op uit", zegt Scheper zelf.

Al van jongs af aan is de inmiddels gepensioneerde Scheper op zoek naar kievitseieren. Naar eigen zeggen kan hij heel snel zien waar hij moet zoeken. "Het land is nooit helemaal vlak, je moet zoeken naar stro of bultjes. Dan weet je wel waar je ongeveer moet kijken."

Bijna niet gebeld

Albert Boers van Landschapsbeheer Drenthe heeft het ei al gezien en heeft Scheper samen met het ei al vastgelegd op foto. "Het zag er hartstikke mooi uit", zegt Boers. Volgens hem twijfelde Scheper eerst om te bellen, omdat hij dacht dat er al lang ergens eentje was gevonden. Boers: "Ik ben blij dat hij toch heeft gebeld."

Scheper: "Mijn vrouw dacht dat er al eentje gevonden was. Dus ik was eerst nog even weggeweest. Toen ik terugkwam keek ik op mijn telefoon en toen bleek het een bericht van vorig jaar te zijn geweest. Toen heb ik Albert gauw gebeld."

Het ei lag alleen in het nest. "Dat is eigenlijk altijd het geval", weet Scheper. "Want voor een tweede ei moet je weer een paar dagen wachten."