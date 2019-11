Ingebroken in 'omvangrijke mailbox' van SNN: gegevens leveranciers in handen criminelen

Twee medewerkers van het samenwerkingsverband zijn slachtoffer geworden van phishing, een vorm van internetfraude waarmee criminelen andere mensen naar een valse website lokken. Een van deze medewerkers houdt zich bezig met de verwerking van facturen, waardoor gegevens van leveranciers bij criminelen bekend zijn.Het gaat om een 'omvangrijke mailbox', vertelt manager Sigrid Tersteeg van SNN. "Daarin zitten alle leveranciers die wij inhuren. Bijvoorbeeld een communicatiebureau of een drukker."Het tweede account is van een medewerker van het subsidieteam. Het samenwerkingsverband noemt het 'onwaarschijnlijk' dat via dit account gegevens zijn gestolen.Volgens Tersteeg heeft de directie van SNN betrokkenen gewaarschuwd en is inmiddels aangifte gedaan bij de politie. Ook is een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. "Daarnaast hebben wij een aantal preventie maatregelen ingevoerd. Zo is een aantal mailboxen bevroren en wordt de manier van inloggen extra gecontroleerd."Er zijn bij SNN nog geen meldingen bekend van relaties die slachtoffer zijn van het lek. "We weten dat ze binnen zijn geweest, wat ze er vervolgens mee doen, is onduidelijk."