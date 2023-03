Staking Forbo-Novilon na tien dagen nog niet voorbij, bod afgeslagen

De medewerkers van Forbo-Novilon in Coevorden hebben een eindbod van hun werkgever afgeslagen. De tiendaagse staking wordt verlengd.

De stakers van het vloerenbedrijf eisen onder andere 10 procent loonsverhoging en een compensatie voor de inflatie van afgelopen jaar. Forbo-Novilon bood vandaag een loonsverhoging van 8 procent. Dat is voor de stakers niet genoeg, meldt Janwillem Compaijen van vakbond FNV.

Aanvankelijk was er een tiendaagse staking afgekondigd. Deze wordt nu verlengd zegt de vakbondsbestuurder. "In ieder geval tot volgende week vrijdag. De stemming zit er goed in, ze zijn goed boos."