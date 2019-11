Waarom staat de zendmast eigenlijk in Hoogersmilde?

De zendmast bij Hoogersmilde is een baken in het landschap, van heinde en verre te zien. Maar hij heeft daar niet al die tijd gestaan. In de jaren 50 is hij gebouwd en 10 mei 1960 is de toren officieel in gebruik genomen.

Maar waarom staat de televisietoren nou eigenlijk precies daar? Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit! , en won de stemronde in september.De oorspronkelijke locatie voor het gevaarte was Makkinga en later Appelscha. Dit was zo uitgedacht in het kader van een groot plan om heel Nederland een beter zenderbereik te geven. Er moesten 4 televisietorens geven om zo Noord, Oost, Zuid en West het beste mogelijke beeld te bieden.Burgemeester G.A. Bontekoek van Ooststellingwerf, de oud-burgemeester van Sleen, wilde een mast van 200 meter hoog met restaurant op de hoek van de kruising Bosweg - autoweg Emmen-Drachten, daar waar nu een heideveld is. Ter voorbereiding op de komst van de mast werden er al vier dienstwoningen gebouwd.Tot teleurstelling van de gemeente Ooststellingwerf maakte de Rijksluchtvaartdienst op het laatste moment bezwaar tegen de locatie. De toren zou in Appelscha een obstakel vormen in de aanvliegroute naar de vliegvelden Eelde en Hamburg. Hij moest daarom zes kilometer verderop staan.De keuze viel op het voetbalveld van Hoogersmilde, in het bezit van gebroeders Van Veen. Het dorp kreeg een nieuw veld aan de westkant van de Drentse Hoofdvaart.Op 28 mei 1958 kon de bouw beginnen. Op 5 meter diepte vond aannemer Van Eesteren uit Rotterdam een keiharde oerlaag waarop een betonnen fundament werd gestort van drie meter dik en met een diameter van 14 meter. Vermoedelijk werd zo'n 2000 m2 beton in de mast verwerkt. Dat werd allemaal ter plaatse gemaakt en in ongeveer 25.000 kruiwagens omhoog gehesen en geleegd in de bekisting.In 17 dagen was het gevaarte op de gewenste hoogte van 79,52 meter. Daarop kwam een stalen toren. Aan het hoogste deel van deze stalen mast zaten de radio en televisie zendantennes. De toren werd met een negen stalen tuikabels verankerd.Toen de zendmast eenmaal was gebouwd en alle zenders geïnstalleerd, kon het grote richten beginnen. Door nieuwsberichten en advertenties in kranten werden de inwoners van Noord-Nederland erop geattendeerd dat de antenne op hun dak opnieuw afgesteld moest worden: [image: https://flic.kr/p/2hMPs3t Op 14 augustus 1968 werd in dichte mist een tuikabel geraakt door de vleugeltip van een gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse Luchtmacht, afkomstig van de Engelse luchtmachtbasis Lakenheath. Een loodzware tuikabel brak en het bovenste deel van de zendmast hing scheef.Op vrijdag 15 juli 2011 ging het opnieuw mis. Er brak brand uit in de stalen zendmast, die daarna instortte:Het repareren van de schade heeft meer dan een jaar tijd in beslag genomen.Heb jij ook een vraag? Stuur die dan in, en wie weet gaan wij op zoek naar het antwoord!