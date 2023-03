Ook in Waterschap Drents Overijsselse Delta zegeviert BBB

In de voorlopige verkiezingsuitslag van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft de BBB negen van de 25 zetels gewonnen. Water Natuurlijk volgt met vijf zetels op de tweede plaats in het waterschap.

Het opkomstpercentage in WDODelta was 63,4 procent, bijna zes procent hoger dan vier jaar geleden. Op 23 maart wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt.

In drie van de vier waterschappen die actief zijn in Drenthe is BBB nu de grootste, volgens de voorlopige uitslagen. Alleen in Noorderzijlvest bleef Water Natuurlijk de BBB voor.