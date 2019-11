Fileschade is met 1,4 miljard euro hoger dan ooit, Drentse bijdrage 'slechts' een miljoen

Dat blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau Panteia maakte voor Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ondernemersvereniging evofenedex. Volgens deze organisaties is het bedrag nog nooit zo hoog geweest en neemt de filedruk toe.In de provincie Drenthe is vooral sprake van schade op de A28 tussen Hoogeveen en Groningen (0,5 miljoen euro) en knooppunt Lankhorst en Hoogeveen (eveneens 0,5 miljoen euro).Fileschade op de A37 tussen Hoogeveen en Klazienaveen is verwaarloosbaar klein. Op het weggedeelte Nieuwlande-Oosterhesselen bedraagt de schadepost 11.000 euro. Tussen Oosterhesselen en Holsloot gaat het om 7000 euro en tussen Emmen-Zuid en Klazienaveen om 2000 euro.Files leiden tot schade omdat bedrijven moeten omrijden of extra voertuigen inzetten om goederen op tijd af te leveren. Vertraging op de weg leidt daarnaast tot vertraging in het productieproces van bedrijven.Het oponthoud op het Drentse asfalt stelt weinig voor in vergelijking met die op andere wegen, vooral in de Randstad. ​Vertraging op meer dan tachtig weggedeeltes in Nederland leidt tot meer financiële averij dan de fileschade op de Drentse snelwegen. De A4 tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt Prins Clausplein spant de kroon met een totale schade van 26,1 miljoen euro.