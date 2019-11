Zinvol einde van het jaar bij Winterzinnen

Na de eerste twee edities van Winterzinnen in 2012 en 2013 heeft het even geduurd voordat de derde editie van het evenement georganiseerd werd. Programmeur van Winterzinnen Annette Timmer vertelt: "Het is inderdaad wat stil gebleven rond Winterzinnen, omdat Zomerzinnen groter werd. Daar konden we niet nog iets bij hebben".Nu heeft ze er vooral zin in om het te organiseren: "Het is een mooie gelegenheid om in de luwte tussen kerst en oud en nieuw ook iets te kunnen aanbieden".Tijdens het evenement zullen de bezoekers één keer van locatie wisselen, zodat ze elk optreden kunnen meemaken. Liedjesschrijver en muzikant Meindert Talma, schrijver Stephan Enter en Volkskrantjournalist Fokke Obbema zullen een zinvolle invulling geven aan het programma.Timmer vindt dat Obbema's verhaal goed bij het einde van het jaar past, waarin mensen nog wel eens wat beschouwelijk zijn. "Obbema was klinisch dood, maar heeft het gelukkig overleefd. Dat heeft hem aan het denken gezet en daarover heeft hij gepubliceerd. Hij heeft mensen geïnterviewd over de essentie van het bestaan, de zin van het leven. Daar is geen eenduidig antwoord op, maar het heeft hem wel allerlei inzichten opgeleverd. Heel zinnig, dachten wij", aldus Timmer.Ook denkt ze dat het thema van Enter's roman 'Pastorale' de mensen hier wel aan zal spreken. Die roman gaat namelijk over 'de Molukse zaak'. Timmer: "Hierbij zal het met name gaan over de onmacht en woede die Molukkers voelen, omdat ze zich bedonderd voelen. Niet alleen door Nederland, maar ook door Indonesië en de Verenigde Naties. Dat vervlecht hij dan met een soort liefdesthema."Verder vertelt Timmer dat Talma een liederencyclus, 'de Domela passie', zal laten horen over het leven van Domela Nieuwenhuis, de aartsvader van het socialisme.Er zal volgens Timmer nog één ander optreden aan het programma toegevoegd worden, "maar dat blijft nog even een verrassing".Kaarten voor het evenement kunnen via de website van Stichting Zomerzinnen gekocht worden.