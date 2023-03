Aantal bedrijven met koeien, geiten of varkens neemt af in Drenthe

Het aantal boerenbedrijven dat koeien, geiten of varkens houdt in Drenthe is het afgelopen jaar afgenomen. Vooral het aantal rundveebedrijven daalde, maar het aantal kippenbedrijven nam juist toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

In 2022 telde Drenthe 1274 rundveehouderijen. Een jaar eerder waren dit er nog 41 meer. Daarmee zet de dalende trend van de afgelopen ruim twintig jaar door. In 2000 telde Drenthe nog 2515 rundveebedrijven, bijna het dubbele van het huidige aantal. Ondanks die forse daling is het aantal dieren sinds 2000 minder hard gedaald van ruim 225.000 naar ruim 223.000 stuks rundvee vorig jaar. Volgens het CBS is dat te verklaren doordat het gemiddelde aantal melkkoeien per bedrijf toenam.

Minder varkens- en geitenboeren, meer kippenhouders

Ook in het aantal bedrijven met varkens en geiten in Drenthe was het afgelopen jaar een daling te zien, al is die daling minder groot dan bij het rundvee. Ten opzichte van 2021 waren er vorig jaar twee varkensbedrijven minder in Drenthe. Het totaal aantal kwam in 2022 uit op 100 varkenshouderijen. Het aantal landbouwbedrijven met geiten daalde met drie naar 150 in totaal in 2022. Wel steeg juist het aantal geiten dat werd gehouden in Drenthe van 24.575 naar 24.609.

Het aantal kippenbedrijven in Drenthe groeide vorig jaar juist. Waren dat er in 2021 nog 115, een jaar later telde onze provincie 122 kippenboeren. Ondanks die toename in aantal bedrijven daalde het aantal gehouden kippen juist wel van bijna 8,1 miljoen naar bijna 7,9 miljoen.

