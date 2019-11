Eis: drie jaar cel voor overval op tankstation Emmen

Voor de overval, waarbij bijna 500 euro werd buitgemaakt, eiste het Openbaar Ministerie (OM) vanochtend in de rechtbank in Assen drie jaar cel tegen een 42-jarige man uit Emmen. De man is een uitgeprocedeerde asielzoeker uit Somalië met een lang strafblad. Hij is al vaak veroordeeld voor overvallen en winkeldiefstallen.Een uur na de overval werd hij in de wijk Emmerhout aangehouden, omdat agenten hem hadden herkend op bewakingsbeelden van de tankshop. Ook kwamen veel tips binnen na een Burgernetmelding die de politie na de overval verspreidde.De reclassering adviseert de rechtbank de man niet alleen een celstraf te geven, maar ook te veroordelen tot een behandeling. De Somaliër heeft een psychiatrische stress-stoornis (PTSS) en is drugsverslaafd. Hij pleegt steeds misdrijven om aan geld te komen. De Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) kan hem ook niet terugsturen naar Somalië, legde de officier van justitie uit. “Somalië neemt geen teruggestuurde mensen op.”Advocaat Tineke Pieters noemde de situatie van de man ‘hopeloos’. Omdat hij geen verblijfsvergunning meer heeft, kan hij na zijn straf niet behandeld worden. Dat zou alleen kunnen als hij tbs opgelegd krijgt, maar dat eiste de officier van justitie niet. Eén van de rechters noemde alleen celstraf eisen “de makkelijkste oplossing. Maar dan staat hij over een paar jaar weer buiten en pleegt hij weer een nieuw misdrijf.”Pieters pleitte voor vrijspraak, omdat het volgens haar helemaal niet zeker is dat haar cliënt de dader is. Volgens haar is de politie daar te makkelijk vanuit gegaan door het signalement dat het slachtoffer gaf. Op de camerabeelden uit de tankshop is de man helemaal niet goed te zien. Ook had hij, toen hij een uur later werd opgepakt, andere kleding aan dan de overvaller en had hij geen buit of wapen bij zich.De Somalische Emmenaar heeft na zijn aanhouding geen verklaring willen afleggen. Ook weigerde hij vanochtend naar de rechtbank te komen. Uitspraak: 3 december.