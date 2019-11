Verdachten Ruinerwold in januari voor rechter

Dossier Gezin Ruinerwold

Onlangs werd hun gevangenhouding met nog eens negentig dagen verlengd, vanwege de verdenkingen.De strafzitting is volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie(OM) een zogeheten pro-formazitting. Wettelijk is vastgelegd dat wanneer verdachten 110 dagen in voorarrest hebben gezeten, de strafzaak op zitting moet worden gebracht. Maar als het onderzoek dan nog niet klaar is, wordt de zaak pro-forma behandeld."Er zal besproken worden hoe het onderzoek verder vordert. Ook moet dan beslist worden over de voorlopige hechtenis van beide verdachten", aldus een woordvoerder van het OM.De 67-jarige vader Gerrit Jan van D. leefde jarenlang met zes van zijn kinderen in een boerderij in Ruinerwold, afgesloten van de rest van de wereld. Ze werden half oktober ontdekt, nadat de oudste zoon hulp was gaan zoeken bij een café in Ruinerwold.Huurder van het pand was de 57-jarige Josef B. uit Meppel, ook wel bekend als de Oostenrijkse klusjesman. Hij hielp het gezin aan onderdak en zorgde voor levensmiddelen. Ondertussen knapte hij de boerderij op. De man heeft trouwens een nieuwe advocaat, de Utrechtse strafpleiter Yehudi Moszkowicz. Die is verder niet bereikbaar voor commentaar.Beide verdachten zitten nog in beperking , werd gisteren bekend. Dat is eind vorige week verlengd. Bezwaren hiertegen zijn afgewezen.