Jan Huzen organiseert benefietconcert voor Farmers Defense Force

Tijdens een benefietconcert wordt geld ingezameld voor nieuwe acties van Farmers Defence Force (FDF). De stichting organiseerde onder andere het boerenprotest in Den Haag op 16 oktober en was bij andere protesten een stuwende kracht.Jan Huzen uit Nieuw-Weerdinge organiseert de benefietbijeenkomst. "Grofweg is het bedoeld om te drinken op wat is geweest en moed in te drinken voor wat komen gaat", stelt Huzen. "We mobiliseren en brainstormen over nieuwe acties. Er komen nieuwe acties, zeker weten. Het protest in Amsterdam komt eraan." Dat protest is gepland op 13 december.Vanuit het Noorden rijden er bussen naar de bijeenkomst in de Achterhoek. "We hebben ook wel gekeken naar andere locaties, zoals Hardenberg en Assen. Het moet een grote feestzaal zijn, deze in Aalten past precies bij wat we willen." In de zaal is ruimte voor 2000 man, Huzen verwacht in ieder geval zo'n 700 man.Verschillende optredens worden bekostigd uit de opbrengst van consumpties. Het entreegeld is voor FDF. "Dat is voor het organiseren van acties, podiums, advocaten en boetes", zegt Huzen. Hij klimt zelf ook nog even op het podium voor een toespraak. "Maar ik weet nog niet wat ik ga vertellen, dat wordt kort. Het gaat om het samenzijn."