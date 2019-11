Ziekenhuispersoneel in Drenthe staakt vandaag: wat kun je verwachten?

Wat zijn zondagdiensten?

Zondagsdiensten houden in dat werknemers wat betreft de patiëntenzorg werken alsof het zondag is. Tijdens een zondagsdienst worden in principe alleen spoedgevallen behandeld. Tijdens de zondagsdiensten staat de patiëntveiligheid in alle gevallen voorop.

Landelijk gaan 83 ziekenhuizen, 32 poliklinieken en vier revalidatiecentra dicht voor zaken die niet-spoedeisend zijn. In Drenthe doen de Treant-locaties Bethesda in Hoogeveen en Scheper in Emmen, het Isala Diaconessenhuis in Meppel en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen mee aan de stakingsactie. Patiënten die gevolgen van ondervinden, zijn hierover ingelicht.De vakbonden FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU’91 en CNV Zorg & Welzijn zijn kartrekkers van de stakingsactie. Ze vragen een structurele loonsverhoging van vijf procent en extra toeslag op loon wanneer zorgmedewerkers op het laatste moment worden opgeroepen om te werken. Ook goede afspraken over arbeids- en rusttijden voor het personeel en instroom en behoud van medewerkers zijn speerpunten."Er wordt gestaakt omdat er eens een grens getrokken moet worden", zegt Diana Boonstra. Ze is al 28 jaar werkzaam in het Op de Treant-locatie Scheper in Emmen en vindt dat het hoog tijd wordt dat het ziekenhuispersoneel voor zichzelf opkomt. Dat gebeurt vandaag door het draaien van zogeheten zondagdiensten. "Als de werkdruk zo hoog blijft en personeel daardoor de zorgsector verlaat, komt dat niet ten goede aan de patiëntenzorg", stelt ze.Treant-breed, dus in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal, doen achttien afdelingen mee met de stakingsactie. "In het begin was de actiebereidheid niet groot omdat de bezuinigingen binnen Treant ook een rol spelen. Mensen zijn bang voor hun baan en daardoor ook bang om mee te doen aan een actie", vertelt Boonstra. Dat er vandaag desondanks achttien Treant-afdelingen staken, zorgt voor tevredenheid onder de vakbonden.In Emmen zal de actie volgens Boonstra vrij geruisloos verlopen. "We verzamelen ons op de vierde verdieping en gaan dan per etage naar beneden, maar zonder lawaai. Dat doen we omdat we er best stil van zijn dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) niet luistert naar hun zorgmedewerkers, die al langere tijd signalen afgeven dat er iets gedaan moet worden aan de werkdruk.""Ook in Meppel doen behoorlijk wat afdelingen mee aan de stakingsactie", vertelt FNV-consulent Erik Lindeboom.In tegenstelling tot wat er in Emmen gebeurt, is het in het Isala Diaconessenhuis wel de bedoeling dat ziekenhuismedewerkers flink wat kabaal maken om hun standpunt duidelijk te maken, stelt hij. "Verder vindt er om 12.30 uur een bijeenkomst plaats waarin iedereen wordt toegesproken en vinden er ludieke acties op de afdelingen zelf plaats."Het personeel van het WZA laat zich ook niet onbetuigd. In Assen maken werknemers van dertien verschillende afdelingen hun onvrede over de huidige zorg-cao kenbaar. "Om 7 uur wordt er rondom het ziekenhuis geflyerd, om duidelijk te maken waarvoor er gestaakt wordt. En dat gaat nog wel een paar uur door", zegt een woordvoerder.Om 10 uur is er een bijeenkomst in het restaurant van het WZA voor het stakende personeel. "Daarna continueren we de actie op een vrolijke manier, door wachtende patiënten in het ziekenhuis te trakteren op koffie en een versnapering. Zij krijgen van ons vandaag wat extra aandacht."