Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Vervelen is niet nodig dit weekend, want overal in Drenthe zijn evenementen te vinden die een bezoekje verdienen. Mensen met keuzestress of die bang zijn iets te missen kunnen dit bericht misschien beter niet lezen.

Van zwerfvuil rapen tot kroegentocht, RTV Drenthe zette een selectie aan activiteiten in Drenthe op een rij. We besluiten het overzicht met een aantal concerten en optredens.

Benefietmiddag Syrië

In Loods13 in het Emmer Rensenpark begint zaterdag om 13.00 uur een benefietmiddag voor Syrië, waar de gevolgen van de aardbevingen nog dagelijks voor problemen zorgen. Het programma bestaat uit zang, muziek en dans, poëzie en schilderkunst met Syrische en Nederlandse artiesten en kunstenaars. Uiteraard zijn er Syrische hapjes.

Opschoondag

Nederland wordt zaterdag een beetje schoner tijdens de Landelijke Opschoondag. Ook in Drenthe kun je natuurlijk de straat op om zwerfafval te rapen. In Hollandscheveld wordt dat bijvoorbeeld georganiseerd gedaan, tussen 8.30 en 9.00 uur verzamelen de opruimers zich bij dorpshuis 't Anker.

Van wie bin ie der ene?

De bibliotheek in Hoogeveen staat zaterdag in het teken van familiegeschiedenis. Genealogiedeskundigen Jan en Anneke Pol verzorgen in de Bibliotheek Hoogeveen een informatiemiddag. Ze helpen de bezoeker bij de zoektocht naar zijn of haar stamboom, afkomst en familiegegevens. Wie zaterdag niet kan, kan op 15 april of 20 mei in de herkansing.

Pop-up-kunst