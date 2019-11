Huizen in Nieuw-Amsterdam verzakken: 'Ik durf hier niet meer te staan'

Ze heeft lang geaarzeld of ze dit verhaal aan de grote klok moest hangen. "Ik wil niet met een beschuldigende vinger wijzen. Maar dit is wel een serieus probleem en het moet snel bij de instanties op de agenda komen, zodat we dit kunnen stoppen."Weisscher geeft een rondleiding op haar boerderij. De gebinten stammen uit 1874. In 2007 is het pand grondig verbouwd. "Nieuwe muren, een nieuw dak, de bestrating. Een enorme klus, maar we dachten: nu zijn we klaar en kunnen we genieten."Verzakkingen waren door de jaren heen wel vaker. "Maar de laatste jaren is het enorm verergerd", constateert de inwoonster van Nieuw-Amsterdam, terwijl ze haar deel toont. Daar zitten indrukwekkende. "Ik durf hier niet meer te staan.""Ik heb ook navraag gedaan in de omgeving. Zeker 19 huiseigenaren geven aan dat ze in meer of mindere mate te maken hebben met verzakkingen."Weisscher vermoedt dat de verzakkingen worden veroorzaakt door droogte en een lager grondwaterpeil in combinatie met gaswinning. Dat denkt ook Jan Jager van de NVBU, de Noordelijke Vereniging voor de Burgerlijke- en Utiliteitsbouw. "Wat we in elk geval zien, is dat klachten over verzakkingen uit alle delen van de provincie komen."De bouwbedrijven zitten met de kwestie in hun maag. "Huiseigenaren kloppen bij hun aannemer aan als er verzakkingen zijn of scheuren. Natuurlijk moet er eerst gekeken worden of er een bouwkundige oorzaak is. Maar als die ontbreekt moeten er andere factoren zijn. Wij denken dat er in Drenthe extra gas wordt gewonnen nu de gaskraan in Groningen dicht moet. Gaswinning en een lage grondwaterstand zorgen voor beweging in de bodem."Mirjam Weisscher heeft de kwestie aangekaart bij het waterschap Vechstromen en de gemeente Emmen. Ook heeft ze vorige week plaatselijk belang op de hoogte gesteld. Echte antwoorden heeft ze nog niet. "Ik wil me niet gek laten maken, maar dat er iets moet gebeuren is wel duidelijk."De NAM zegt in een reactie geen klachten te hebben gekregen over extreme bodemdalingen. Volgens het bedrijf kan gaswinning nooit voor extreme verzakkingen zorgen. Waterschap Vechtstromen was vandaag niet in de gelegenheid om inhoudelijk te reageren. De gemeente Emmen laat weten de zaak te gaan onderzoeken.