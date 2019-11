Hulp bij studiekeuze voor scholieren Zuidwest-Drenthe

Dat lijkt veel, maar is al een selectie uit de 1.400 beschikbare opleidingen. Levert dat geen keuzestress op voor voor de leerlingen? Volgens decaan Ellen Eijkholt valt dat wel mee. "Vaak hebben ze al een duidelijk profiel. Ze zijn gericht op sociale opleidingen of technische opleidingen, of juist op economisch gerichte opleidingen. Dus binnen die 85 opleidingen maken ze al een wat beperktere keuze."De scholieren konden zich inschrijven voor vijf informatiebijeenkomsten van een half uur en kregen de gelegenheid om bij een groot aantal standjes langs te gaan van onder meer defensie, de politie en een keur aan hogescholen en universiteiten.Scholier Francis Westerbeek weet nog niet wat ze gaat doen. "Daarom ben ik hier ook vandaag, om makkelijker een keuze te kunnen maken." Luka Slagter heeft al een idee: "Iets met wiskunde of natuurkunde. Maar een specifieke studie heb ik nog niet gekozen."Spelen zaken als een lerarentekort en te weinig handen aan het bed een rol bij de keuze? "Bij hoogconjunctuur speelt dat eigenlijk geen rol. Psychologie is een beetje een moeilijke keus wat de kans op werk betreft, maar is wel heel populair. Bij laagconjunctuur worden economische studies belangrijker," zegt decaan Eijkholt.Een studie waar ook veel belangstelling voor is, is kunstmatige intelligentie. "Dat heeft te maken met de aandacht die daar voor is in de media," aldus Eijkholt.Francis Westerbeek laat de kans op werk wel een beetje meewegen: Eerst dacht ik daar niet zo over na, maar omdat er zo'n lerarentekort is lijkt me het me ook wel wat om docent te worden, want dan ben je zeker dat je een baan krijgt." Maar Luka kijkt vooral naar wat hij leuk vindt en waar hij goed in is.Volgens Eijkholt is er niet zoiets als een foute keuze. "Je kan alleen maar de beste keuze maken op dit moment en pas later blijkt of het de goede keuze was. Het begrip foute keuze gebruiken we niet."