Drentse coronateststraten dicht na laatste test in Assen

In Assen is vanochtend nog één laatste wattenstaaf de neus en keel ingegaan in de teststraat van de GGD. En daarmee kwam er een eind aan de GGD-teststraten in Drenthe. Na vandaag zijn deze definitief gesloten.

Volgens Renate Witteman, projectleider bij GGD Drenthe, is vandaag dan ook weer een bijzondere mijlpaal. "We hebben ruim 800.000 keer getest en als je de niet-Drenten meerekent, komen we zelfs ruim over de miljoen." Witteman zag de afgelopen maanden al wel een terugloop in het aantal testen. "Maar er kwam best nog wel een aantal mensen hoor en de mogelijkheid voor vaccineren op de locatie in Assen blijft", zo legt Witteman uit.