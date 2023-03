Eerste bezorging per drone landt in Borger: 'We kijken verder dan vandaag'

Luchtpost kreeg vandaag een heel andere betekenis boven Drenthe. Niet de postbode of pakketkoerier, maar een drone leverde bij de pakketkluis van Hub Borger een bestelling met 'medicijnen' af.

De provincie Drenthe wil met de proef bekijken of drones in de toekomst geschikt zijn om goederen af te leveren in het buitengebied. De afgelopen tijd heeft startup Drone Delivery Services uit Assen in samenwerking met De Buren Afhaalwanden en pakketkluisproducent VEPA onderzocht hoe droneleveringen gedaan kunnen worden. Bij het busstation in Borger, langs de N34, lieten ze vanmiddag een drone een vracht afleveren.

Een grote drone, van ongeveer een meter breed, steeg op vanaf de parkeerplaats achter het busstation. Een dronepiloot bestuurde de machine vanaf een afstandje en manoeuvreerde het apparaat over de bomen naar de pakketkluis 100 meter verderop. Daar bleef de drone boven hangen en schoof er een luikje aan de bovenzijde open. Met uiterste precisie werd het etuitje met de medicijnen in het open vakje gedropt en landde het op een kussentje binnenin de kluis.

Veldbonen van boer Geert

Met een code op haar telefoon opende gedeputeerde Nelleke Vedelaar de kluis en haalde ze het tasje eruit. Deze keer zaten er geen echte medicijnen in, maar veldbonen van boer Geert, van De Streekboer. "Het is niet de bedoeling dat het luchtruim straks vol zit met drones", zegt de gedeputeerde. "Maar dit kan weleens heel belangrijk zijn in de bereikbaarheid van het platteland. Daarnaast scheelt het CO2-uitstoot, als dit het vervoer over de weg vervangt."

Drones zullen lang niet alle pakketbezorgingen kunnen vervangen, maar er wordt vooral gekeken naar urgente bestellingen. "Denk daarbij aan bloedafnames of medicijnen. Juist waarbij snelheid geboden is en waarbij je niet vast wilt staan op de weg. Op deze manier zou een dierenarts door middel van een bloedafname veel sneller kunnen checken of een hond een virus heeft, terwijl hij daar anders 40 kilometer voor zou moeten rijden", noemt Vedelaar als voorbeeld.

'Binnen vijf jaar normaalste zaak'

"Het is een project waarbij we verder kijken dan vandaag", vertelt Frans Hamstra van Drone Delivery Service. "We hopen dat het binnen vijf jaar de normaalste zaak van de wereld is. Het is dan uiteindelijk de bedoeling om over 30 tot 50 kilometer producten te kunnen vervoeren."