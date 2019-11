IJsracer Jasper Iwema op jacht naar revanche

"Daar ben ik heel ziek van geweest. Dat was niet best", vertelt Iwema terwijl hij de laatste spullen voor vertrek bij elkaar zoekt.Afgelopen week blies de Drentse coureur dertig kaarsjes uit. Hij begint aan zijn derde seizoen als ijsracer. Gistermorgen is hij via Zweden en Finland naar het Oost-Russische Kamensk-Oeralski vertrokken voor zijn eerste trainingskamp van dit seizoen."Ik ga via Zweden en Finland omdat dan de grensovergangen wat soepeler verlopen", verklaart Iwema. In het verleden verloor hij aan de grensovergangen heel wat kostbare tijd. "Daarnaast kan ik in Zweden aanhaken bij vier collega's die ook naar Rusland rijden. Ik rij dit jaar alleen. En aangezien het vijfduizend kilometer is, kunnen zij het stuur ook nog eens van me overnemen", zegt Iwema.Na z'n trainingskamp in Kamensk-Oeralski vertrekt hij naar Jakoetsk voor twee Russische liga-wedstrijden. Daarna volgt het tweede trainingskamp in Slobodskoy voordat hij weer naar Zweden vertrekt. Rond de kerst laat hij z'n spullen daar even achter en vliegt hij nog even terug naar Drenthe. In het weekend van 4 en 5 januari rijdt hij dan ter voor bereiding op de WK-kwalificatie twee Zweedse liga-wedstrijden. "In een paar maanden tijd reis ik 35.000 kilometer. Maar ik vind dat heerlijk", licht Iwema toe.In de basis rijdt hij op dezelfde motoren als vorig jaar. Hij heeft er twee tot z'n beschikking. "Ze zijn helemaal gestript en opnieuw opgebouwd en de motorblokken zijn volledig gereviseerd", vertelt de ijsracer. Dit jaar experimenteert hij met de vorm van zijn kuipen. "Dat heeft te maken met mijn houding op de motor. Dat is iets wat ik op gevoel doe. Geen idee of het werkt."Terwijl hij andere jaren samenwerkt met stagiaires van het TT-Instituut van het Drenthe College in Assen, gaat hij dit jaar vooralsnog alleen op pad. "Het was allemaal nog niet rond. Ik heb wel een monteur in Rusland klaarstaan. We kennen elkaar nog niet en hij spreekt alleen Russisch. Maar hij geeft ook training bij een ijsrace-club in de eerste divisie van Rusland. Dus het is wel een man met ervaring", besluit Iwema.