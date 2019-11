Maximaal twaalf evenementen in park Dwingeland Hoogeveen

In park Dwingeland in het centrum van Hoogeveen wil wethouder Eric Giethoorn (CDA) jaarlijks twaalf evenementen toestaan. "Dat aantal is genoeg voor wat er aan evenementen is. Hoogeveen Culinair past er goed, maar denk ook aan kleine stadsfestivals met meerdere podia."

Park Dwingeland is dit jaar grotendeels nieuw aangelegd op de plaats waar in 2007 een downburst voor veel omgewaaide bomen zorgde. Het park is een overloop voor winkelend publiek in de Hoofdstraat en het grenst aan de nieuwe ondergrondse parkeergarage De Kaap.Het college van B&W wil van het park een ontmoetingsplek maken met ruimte om te recreëren, te sporten of van een festival te genieten. Dat zijn dan per jaar hooguit zeven kleine festivals met maximaal 5.000 bezoekers. En vijf middelgrote festivals met maximaal 10.000 bezoekers.Als de gemeenteraad akkoord gaat worden de openingstijden van die festivals beperkt. Een keer per jaar mag die doorgaan tot één uur 's nachts en voor de rest geldt een sluitingstijd van elf uur 's avonds.Aan de centrumkant van het park wil de gemeente nog nieuwe woningen bouwen. Dat gaat om 28 duurdere koopwoningen met een ondergrondse garage. Die woningen komen deels op het Stoekeplein tussen het park en de Hoofdstraat.Het woningbouwplan betekent dat het aantal parkeerplaatsen op het Stoekeplein daalt van 120 naar 80. Aanwonenden pleiten er voor om die plaatsen te reserveren voor hen. Het college heeft daarover nog geen besluit genomen. Maar voor parkerend publiek van elders wijst wethouder Giethoorn op de beschikbaarheid van meer dan voldoende ruimte in parkeergarage De Kaap.