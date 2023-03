Tweehonderd deelnemers gaan zombie-uitbraak in oude school in Meppel te lijf

"Tijdens het spel zijn er allerlei missies te doen. Zo kunnen ze een stel in de community helpen met hun relatieprobleem. Het zijn soms even luchtige elementen in het verhaallijn. Er zijn ook missies waarin je iemand moet verraden of spullen moet jatten. Met al die opdrachten kan je weer wat verdienen, zoals sleutels voor nieuwe kamers."

"Op het einde moeten de deelnemers kiezen. Laten ze de dokter leven, of vermoorden ze hem. Om het vaccin te maken, offert de dokter mensen uit zijn eigen community op. Zonder gruwelijkheden kan hij het medicijn niet maken. Maar hij is de enige die het kan maken. Laat je hem dus leven zodat hij meer vaccins kan maken en de zombies kan stoppen, of vermoord je hem. En dan is het maar zien hoe je de zombies in toom houdt."

Vrijdag- en zaterdag spelers

De zombies en personages worden gespeeld door zo'n 40 à 50 professionele acteurs. Zij komen, net als de deelnemers, overal vandaan. Ze zijn bijvoorbeeld afkomstig van een acteursopleiding, maar er zijn ook vrijwilligers uit Meppel zelf die meedoen. "Een politieagent of verpleegkundige die heel graag voor zombie willen spelen." Een grote groep zijn in ieder geval improvisatieacteurs, aangezien er veel improvisatie bij komt kijken. De deelnemers zijn immers vrij in hun keuzes.

Ze ziet verschil in de deelnemers. Het spel wordt op vrijdag en zaterdag gespeeld. "De vrijdagspelers zijn vaak slimmer. Die spelen stiller, omdat hen is verteld dat zombies op geluid afkomen. Zaterdag zijn echte horrorliefhebbers die komen. Dan is er veel meer geschreeuw. En ze hebben veel meer moeite met de missies. Dat horen we van veel acteurs terug."

Actief in het noorden