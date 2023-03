Borger-Odoorn wil 28 miljoen euro investeren in schoolgebouwen

Voor de basisscholen in de gemeente Borger-Odoorn is de komende jaren 28 miljoen euro nodig voor nieuwbouw en renovatie. Het college wil dit bedrag de komende 15 jaar investeren in de huisvestiging van de scholen.

De gemeente heeft dit vastgelegd in het integrale huisvestingsplan, waar de gemeenteraad zich volgende maand over buigt.

Volgens Borger-Odoorn zijn de meeste schoolgebouwen in de gemeente in de jaren '70 gebouwd en daardoor zijn ze gedateerd. In het plan zijn meerdere scenario's opgenomen die onderzocht worden. Het huisvestingsplan is opgesteld na overleg met de drie schoolbesturen in Borger-Odoorn.